影／地中海禿頭特徵太明顯 搶匪變裝逃逸7小時仍被逮

新北市楊姓男子缺錢花用，昨天（29日）凌晨偷得一部機車沿街尋找犯案目標，途中於新莊區樹新路120巷，強搶一婦人手提包逃逸變裝換車，躲藏於其女友住處。案經警循線追捕7小時，於楊男女友住處將人逮捕，連同贓物一併帶回，警詢後依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

楊男躲到女友位於樹林中華路住處。記者曾伯愷／翻攝

經查證，楊姓男子（40歲）因缺錢花用，昨天（29日）凌晨4時許，他先徒步走到新北市板橋區環河西路與大觀路口一處停車場內，竊走一部機車，沿著樹林、板橋、新莊繞行尋找犯案目標。

當天上午8時許，楊男騎經新北市新莊區樹新路120巷內，見葉姓婦人（64歲）獨自一人左手拉著菜籃車，右手拎著一只包包，心想有機可趁。楊男先將車速放慢，從後靠近隨即一把將葉婦包搶走，留下驚恐錯愕的葉婦站在現場。

楊男搶得包包，將包內現金3000元、Iphone12、悠遊卡拿走，隨即飆騎將包包棄置於新北市板橋區大觀路二段174巷179弄一處草叢內。旋即再將贓車騎回板橋區環河西路與大觀路口停車場原處停放，自己在徒步走回板橋住處，變裝後再騎乘自己機車，拿搶得贓款買了便當、菸、飲料，隨即騎逃到女友位於樹林區中華路住處藏匿。

案經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面，楊男雖變裝躲避查緝，但地中海禿頭特徵太明顯，仍被警方鎖定，經循線追緝7小時，昨天下午5時許，由偵查隊長徐子胤率隊持拘票，到樹林區中華路楊男女友住處逮人。