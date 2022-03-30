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中年男穿國小運動服還背書包進校園拍片 校方嚇急報警

聯合報 / 記者蕭雅娟潘才鉉／台北即時報導

台北市北投區洪姓中年男子，3月29日早上7點，竟穿上某國小運動校服，背著書包假扮小學生進入校園，並用密錄器拍下過程，放上Youtube，過程約不到3分鐘遭學校駐衛警發現，立即驅出校園，該洪姓男子就醫後住院治療，警方將通知校方、洪男到案說明。

校方表示，昨天早上七點有一名校外人士喬裝進入校園，立刻遭護理師跟校警發現，並通知警方報案，由於時間尚早校內學生不多，並未接觸到學生。

校方表示，根據警方說法，這名男子是屬於需要就醫的人，另外，為維護校園安全，平時都會請導護老師志工於上學、放學加強巡視。

警方指出，全案發生在昨天上午7點，當事國小還沒有學生進出，洪姓男子身型嬌小，目測身高沒有160公分，身穿校方運動服，還背著書包過馬路，蒙混走入學校，駐衛警隨即發現其行蹤怪異，在校園內走來走去，約3分鐘內立即上前發現並非小孩，命他儘速離開校園。

不料，洪姓男子假扮小學生進入學校時，使用密錄器全程攝影，事後還把影片放在網路影音平台。警方指出，獲報後調願監視器畫面，鎖定洪姓男子涉嫌侵入校園，但疑似自行下架影片，第一時間協助家屬陪同洪男就醫，目前留院觀察中，全案將待醫院評估洪男狀況穩掉後，通知到案說明，追查行為動機。另，也會請校方人員到派出所說明案發經過。

北投分局呼籲，無故侵入住宅、校園或建築物均已觸犯刑法罪責；另加強轄內各級學校周邊安全維護巡邏，並於學校學生上、下學期間巡邏守望，以維護學生人身安全。

男子穿著運動校服進入學校，還用密錄器拍下全程影片。記者蕭雅娟／翻攝
男子穿著運動校服進入學校，還用密錄器拍下全程影片。記者蕭雅娟／翻攝

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