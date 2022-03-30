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綠鬣蜥過馬路釀禍 2女騎士追撞受傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區發生機車追撞車禍，造成2名女騎士受傷，車禍肇因竟是1隻綠鬣蜥突然衝出馬路，遭追撞的女騎士緊急煞車才出車禍。警方和當事人怕證據跑掉，趕緊拿籃子套住綠鬣蜥，小心翼翼採證，將綠鬣蜥交由市府動物保護處帶回，確實肇責由警方鑑定中。

據了解，3月28日下午1點多，吳姓女子（27歲）騎機車經過高雄市鳳山區五甲一路，突然有隻約20公分長的綠鬣蜥要穿越慢車道，吳女發現綠鬣蜥衝出馬路嚇一跳，馬上緊急煞車，但後方的陳姓婦人（50歲）煞車不及，追撞吳女的機車，雙雙倒地受傷。

車禍發生時，這隻綠鬣蜥也被機車壓住，動彈不得，車禍當事人都以為綠鬣蜥已經死掉，報警請警方到場處理車禍。員警到場得悉女騎士是因閃避綠鬣蜥才出車禍，正要移置機車，竟發現綠鬣蜥突然扭身蹦跳要逃離現場，趕緊和民眾用籃子罩住綠鬣蜥，不讓牠「肇事逃逸」。車禍發生原因，可能是後方騎士未保持安全距離肇事，但確實肇責仍待警方鑑定。

警方察問附近民眾，得悉這隻綠鬣蜥並沒有飼主，通報動保處人員帶回綠鬣蜥。警方表示，如果寵物跑到道路造成車禍，導致車輛毀損，飼主須負賠償責任，要是用路人因此受傷，飼主更可能觸犯刑法普通過失傷害罪。

這隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍。記者林保光／翻攝
這隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區機車車禍2名女騎士受傷，警方探查，原來是綠鬣蜥衝出馬路釀禍。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區機車車禍2名女騎士受傷，警方探查，原來是綠鬣蜥衝出馬路釀禍。記者林保光／翻攝
1隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍，由於牠是重要肇因之一，警方與民眾趕緊以籃子套住綠鬣蜥採證。記者林保光／翻攝
1隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍，由於牠是重要肇因之一，警方與民眾趕緊以籃子套住綠鬣蜥採證。記者林保光／翻攝
1隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍，由於牠是重要肇因之一，警方與民眾趕緊以籃子套住綠鬣蜥採證。記者林保光／翻攝
1隻綠鬣蜥衝出馬路，造成2名機車騎士車禍，由於牠是重要肇因之一，警方與民眾趕緊以籃子套住綠鬣蜥採證。記者林保光／翻攝

綠鬣蜥 車禍 高雄市

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