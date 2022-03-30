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北市內湖酗酒父持刀醉刺兒 警協助送醫保住倆命
73謝姓老翁有長期酗酒惡習，3月29深夜11時許酒醉回家吵妻子，47歲謝姓兒子見狀上前制止父親，不料父親從房間拿出水果刀刺傷兒子，兒子當場倒在血泊，送醫後保重性命，今早謝父酒醒坦承酒醉闖大禍，全案依殺人未遂等罪嫌偵辦中。
內湖分局港墘派出所昨天深夜獲報，內湖路1段737巷51弄內有父子打架糾紛，謝姓兒子倒在血泊中，媽媽見到慘況第一時間通知住在五樓的大兒子幫忙，警方到場後大兒子稱已打119叫救護車。警方第一時間釐清，酒醉的父親回家鬧事，竟失控持刀傷人，與消防人員協助抬送傷的謝男上救護車，並依照殺人未遂現行犯逮捕酒醉父親。
據悉，73歲的謝父長期酗酒，多次在家中鬧事，但家人不斷地隱忍，沒有報案求救，警方沒有報案紀錄，昨天深夜謝父再度酒後回家，大聲敲打妻子房門吵鬧，兒子聽聞出面制止，卻反遭刺傷，全案兒子、父親都受傷送醫，意識清楚暫時無生命危險。謝父酒退後自知犯了大錯，須為酒醉失控的行為負責，現場查後作案用水果刀，將依照殺人未遂、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
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