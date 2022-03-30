快訊

星二代肇事闖禍！羅時豐19歲兒開特斯拉 撞倒9車

走路是防記憶力下降最簡單有氧運動 研究揭建議運動頻率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市內湖酗酒父持刀醉刺兒 警協助送醫保住倆命

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

73謝姓老翁有長期酗酒惡習，3月29深夜11時許酒醉回家吵妻子，47歲謝姓兒子見狀上前制止父親，不料父親從房間拿出水果刀刺傷兒子，兒子當場倒在血泊，送醫後保重性命，今早謝父酒醒坦承酒醉闖大禍，全案依殺人未遂等罪嫌偵辦中。

謝姓老翁遭依殺人未遂罪嫌偵辦中。記者蕭雅娟／翻攝
謝姓老翁遭依殺人未遂罪嫌偵辦中。記者蕭雅娟／翻攝

內湖分局港墘派出所昨天深夜獲報，內湖路1段737巷51弄內有父子打架糾紛，謝姓兒子倒在血泊中，媽媽見到慘況第一時間通知住在五樓的大兒子幫忙，警方到場後大兒子稱已打119叫救護車。警方第一時間釐清，酒醉的父親回家鬧事，竟失控持刀傷人，與消防人員協助抬送傷的謝男上救護車，並依照殺人未遂現行犯逮捕酒醉父親。

據悉，73歲的謝父長期酗酒，多次在家中鬧事，但家人不斷地隱忍，沒有報案求救，警方沒有報案紀錄，昨天深夜謝父再度酒後回家，大聲敲打妻子房門吵鬧，兒子聽聞出面制止，卻反遭刺傷，全案兒子、父親都受傷送醫，意識清楚暫時無生命危險。謝父酒退後自知犯了大錯，須為酒醉失控的行為負責，現場查後作案用水果刀，將依照殺人未遂、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方查扣作案用水果刀。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣作案用水果刀。記者蕭雅娟／翻攝
警方與消防人員合力傷者抬下樓，送往醫院急救。記者蕭雅娟／翻攝
警方與消防人員合力傷者抬下樓，送往醫院急救。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場時，謝家大兒子（站立者）稱已報案，警方協助傷者送醫急救。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場時，謝家大兒子（站立者）稱已報案，警方協助傷者送醫急救。記者蕭雅娟／翻攝

殺人

延伸閱讀

移工仲介未善盡招聘管理 北市2年開罰逾300萬

南港辦公租金漲幅是北市2倍 租轉買大熱區

台銀館前分行「懷孕櫃員」確診 北市緊急匡列47人

北市+3...中山區1例、松山區2例 Ct值最低僅14.3

相關新聞

台72線公館鄉出磺坑暗夜落石擋道 3輛轎車撞上1人受傷

苗栗縣台72線後汶東西快速道路公館鄉出礦坑路段，昨天晚間落石，大、小石頭掉落路面，3輛轎車閃避不及撞上，造成車損1人受傷...

北市內湖酗酒父持刀醉刺兒 警協助送醫保住倆命

73謝姓老翁有長期酗酒惡習，3月29深夜11時許酒醉回家吵妻子，47歲謝姓兒子見狀上前制止父親，不料父親從房間拿出水果刀...

疫情再發燒 台南市警六分局警友會聚餐縮小規模改外送

新冠肺炎疫情再發燒，鑑於基隆警界疫情擴大，緊接著清明連假將屆，台南市警六分局警友會本月28日餐敘1個月前就已訂餐，為兼顧...

影／和碩前副總裁失聯第4天 新北消防今調派137人搜山

今天（30日）是和碩前副總裁蔡進國失聯第4天，稍早新北市消防局調動137人到場集結，目前已分配好路線及搜救區域，分批進入...

腳踏車騎士騎上台61線 與車碰撞當場死亡

昨天近深夜11點，台61線西濱快速道路彰化線西169公里北上路段，有人騎腳踏車闖入，與自小客車發生碰撞，騎士當場死亡，身...

16歲小壽星醉跳淡水河 遺體3天後浮出

新北市淡水區某高職一年級十六歲鄭姓男學生，廿五日晚上和同學相約淡水河畔慶生，喝酒後竟脫掉衣褲跳進冰冷淡水河，溺水沉沒；消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。