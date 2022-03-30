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影／和碩前副總裁失聯第4天 新北消防今調派137人搜山
今天（30日）是和碩前副總裁蔡進國失聯第4天，稍早新北市消防局調動137人到場集結，目前已分配好路線及搜救區域，分批進入東眼山與雙溪山之間搜救，希望能趕快找到失聯的蔡進國。
新北市消防持續搜救和碩前副總裁蔡進國，昨天（29日）晚上7時許，搜救人員透過無極山莊監視器，發現事發當天蔡進國，疑似從無極山莊天德巷旁石階步道，朝雙溪山方向登爬，影像雖僅短短兩秒鐘，但家屬透過畫面中男子所背紅色背包套，確認就是失聯的蔡進國所有。
昨晚於7時53分於，緊急再調派2名警消，搭配5名民間搜救人員（含家屬1名）兵分兩路前往疑似地點搜尋，但仍沒有尋獲蔡進國下落。
今天上午9時許，新北市消防局於指揮站，集結警消60名、義消25名、民間團體52人，共計137人到場，經任務分配劃分12線路，往東眼山與雙溪山之間持續搜救。
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