台72線公館鄉出磺坑暗夜落石擋道 3輛轎車撞上1人受傷
苗栗縣台72線後汶東西快速道路公館鄉出礦坑路段，昨天晚間落石，大、小石頭掉落路面，3輛轎車閃避不及撞上，造成車損1人受傷，送醫無大礙，警方封閉往大湖方向交通，開放時間未定。
苗栗警察分局昨天晚上10點55分接獲報案，台72線27.5公里公館鄉出礦坑東行往大湖方向落石，落石散落車道，最大的石頭有如半輛轎車大小，先後有3輛車子閃避不及撞上，苗栗分局派遣苗栗、公館及銅鑼地區警力趕赴現場，封閉台72線客屬大橋、出礦坑間東行交通。
其中1輛轎車右前車輪嚴重受損，及1名乘客輕傷送醫，另2輛車輛車損輕微，無人員受傷，事故現場及落石今天凌晨1點半排除，警方表示，台72線路直車速快，為防止再次落石意外，公路總局第二工程處苗栗工務段今天上午將再檢視確認安全，再決定開放時間。
苗栗分局提醒用路人，因近期發生地震後，又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，人車務必注意安全，盡速通過危險路段，如發現現場有小落石，就有可能接著發生大落石坍方，務必隨時注意路況提高警覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言