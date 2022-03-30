台72線公館鄉出磺坑暗夜落石擋道 3輛轎車撞上1人受傷

苗栗縣台72線後汶東西快速道路公館鄉出礦坑路段，昨天晚間落石，大、小石頭掉落路面，3輛轎車閃避不及撞上，造成車損1人受傷，送醫無大礙，警方封閉往大湖方向交通，開放時間未定。

苗栗警察分局昨天晚上10點55分接獲報案，台72線27.5公里公館鄉出礦坑東行往大湖方向落石，落石散落車道，最大的石頭有如半輛轎車大小，先後有3輛車子閃避不及撞上，苗栗分局派遣苗栗、公館及銅鑼地區警力趕赴現場，封閉台72線客屬大橋、出礦坑間東行交通。

其中1輛轎車右前車輪嚴重受損，及1名乘客輕傷送醫，另2輛車輛車損輕微，無人員受傷，事故現場及落石今天凌晨1點半排除，警方表示，台72線路直車速快，為防止再次落石意外，公路總局第二工程處苗栗工務段今天上午將再檢視確認安全，再決定開放時間。