聯結車疑變換車道不當 釀國一高雄段5車追撞一人輕傷

國道1號北向高雄楠梓段358.8公里處，今天傍晚發生車禍事故，一輛聯結車疑變換車道不當與4輛轎車發生連續追撞，造成1名48歲穆姓男駕駛受困，所幸消防人員及時救援，當下他意識清楚，僅受輕傷，目前在醫院治療。事故造成中、外線車道及輔助車道占用，一度造成回堵長達8公里，目前已恢復通行，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今天傍晚5時45分許， 60歲林姓男子駕駛的聯結車，疑似變換車道不當擦撞外側穆男駕駛的轎車，隨後連續追撞另外3輛轎車，共造成5車追撞事故。

事故當下，穆男一度受困車內，經消防人員搶救後脫困，當下意識清楚，僅受輕傷，目前在醫院治療；由於追撞現場相當凌亂，占用中、外線車道及輔助車道，加上當時為下班尖峰時段，大量車潮壅塞，造成後方回堵約8公里。