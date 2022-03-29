聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／搜救第3天動員272人次 仍未發現和碩前副總裁
和碩前副總裁蔡進國，攀登三峽滿月圓失聯第3天。今天上午，新北市消防局調動133人，劃分10區塊、12線路進行搜救。但截至下午6時30分許，仍未發現蔡進國蹤影。目前天色已昏暗，搜救人員陸續歸返指揮站，預計明天一早7時許，再派員集結入山搜救。
和碩前副總裁蔡進國，27日凌晨失聯，家人報請警方協助，新北市消防局派員入山搜救至今天第3天，共出動272人次（包含警、義消191人，民間團體81人）連知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也到場協助搜救。
新北市消防局表示，今天搜救重點，根據手機握手紀錄交叉比對後，針對天德巷往雙溪山路徑，以稜線及溪谷劃分為10區塊，將133名搜救人員分為10組、12路線，進行下切搜索；另特搜大隊（南雅、慈福、秀峰）則針對附近水域區域，進行沿岸溯溪向上搜索。
但截至到今天晚上6時30分許，仍未尋獲蔡進國下落，也未發現蔡隨身物品。目前各組路線已陸續返回指揮站，預計明天一早7時許，人員再集結於指揮站入山搜救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言