影／搜救第3天動員272人次 仍未發現和碩前副總裁

和碩前副總裁蔡進國，攀登三峽滿月圓失聯第3天。今天上午，新北市消防局調動133人，劃分10區塊、12線路進行搜救。但截至下午6時30分許，仍未發現蔡進國蹤影。目前天色已昏暗，搜救人員陸續歸返指揮站，預計明天一早7時許，再派員集結入山搜救。

和碩前副總裁蔡進國，27日凌晨失聯，家人報請警方協助，新北市消防局派員入山搜救至今天第3天，共出動272人次（包含警、義消191人，民間團體81人）連知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也到場協助搜救。

新北市消防局表示，今天搜救重點，根據手機握手紀錄交叉比對後，針對天德巷往雙溪山路徑，以稜線及溪谷劃分為10區塊，將133名搜救人員分為10組、12路線，進行下切搜索；另特搜大隊（南雅、慈福、秀峰）則針對附近水域區域，進行沿岸溯溪向上搜索。