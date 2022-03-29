北捷滅火器突噴發連夜調監視器 疑遭旅客破壞已報警

台北捷運昨晚20時許，因淡水信義線雙連站月台1部往淡水方向列車內發生滅火器噴發，導致列車延誤約1分半鐘。北捷今天公布調查結果，閱監視器發現，該部車廂內1具滅火器插梢及束帶雙重保險，疑遭其他旅客破壞導致乾粉噴發，除已向轄區派出所報案，依照「大眾捷運法」最高可處5萬元罰鍰。

北捷表示，昨晚淡水信義線雙連站往淡水方向月台突然冒出煙霧，發現列車第二節車廂有滅火器噴發，所幸並無旅客受傷，行控中心除立即開啟車站排風，並依照SOP請車上約800位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約1分半鐘。

北捷調閱監視器畫面，約20時15分有2名旅客上車，約過2分鐘後，其中一位旅客彎腰撿拾滅火器插梢，隨後站回中央立柱旁，之後兩人起身並至車門旁滅火器察看，接著20時22分乾粉滅火器持續大量噴發，該2名旅客則於雙連站下車，另有1名旅客下車後，將滅火器插梢交給雙連站保全，並告知該滅火器疑似遭到上位旅客碰觸。

北捷指出，由於該具滅火器具有插梢及束帶雙重保護，非操作破壞束帶，無法拔除插梢，當晚已立即向轄區派出所報案，同時呼籲旅客如任意操控站、車設備，依照大眾捷運法第50條規定，最高可處5萬元罰鍰。