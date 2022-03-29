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市府轉運站「偷窺男」竟是議員助理 王欣儀：婆媽滿喜歡他
一名男網友日前在網路發文指出，自己在市府轉運站廁所遭到一名男子偷窺，今傳出這名偷窺男子是市議員王欣儀的辦公室助理，王欣儀證實並表示，這名助理是清秀書生乖巧型，常得到地方婆媽的好感，平常沒什麼特別異狀，事情在網路平台遭揭露後，她也要求該助理去派出所說明。
王欣儀表示，這名助理的說法是，在上廁所時聽到隔壁有異樣聲音，似乎有兩個人、有奇怪聲音，因為基於關心看一下，是否需要幫助，由於第一次沒看到，隔一會擔心就再看一下，結果對方已經準備好手機拍攝，助理就出來看隔壁間沒有人，但沒有看到人，就離開了。
王欣儀表示，這名助理是位年輕人，看起來是清秀書生乖巧型，常得到地方婆媽的好感，平常沒什麼特別異狀，所以她看到這事情也覺得很詭異。
至於外傳助理是遭警方認出才前往派出所說明？王欣儀表示，應該不是這樣，辦公室同仁第一時間看到爆料公社時的照片、影片就有認出來，她也要求該助理去派出所說明，並看看能否聯絡到對方，向對方致歉。
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