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「阿美族男」遠赴芬蘭申請外籍參軍未錄取 烏克蘭使館曝原因

騎士閃起步小黃擦撞前車後遭輾斃 運匠涉過失致死被訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓計程車司機將車輛違停在新北市永和區中正路段上，卻沒有注意後方來車就開車切到車道上，使騎車的張姓騎士閃避不及，失控擦撞前方機車後被後方行駛公車輾斃，林姓司機見狀卻直接駛離現場，新北地檢署今依過失致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴。

檢警調查，林姓計程車司機在去年10月19日將車輛違停，上午9時許未注意後方來車就將車輛切往車道起步，後方張姓騎士騎車經過，為閃避林姓司機失控撞上前方黃姓男子騎的機車，張男倒地滑行，不到2秒後被後方駕駛公車的陳男撞擊輾壓死亡，林姓司機件慘劇發生竟未停留，直接駛離現場。

林姓司機事後坦承他當時造成張姓騎士車禍，卻仍沒等警方處理就開車離去，檢方認為林姓司機違停又未注意後方來車，就將車輛切往車道，致使張姓騎士發生擦撞死亡具因果關係，依過失致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴；黃男與陳男另予以不起訴處分。

林姓計程車司機因違停又突然起步，害張姓騎士為閃避撞上前方機車，隨後被後方公車輾斃，事後林姓司機還肇事逃逸，被檢方依過失致死罪、肇事逃逸起訴。圖／聯合報系資料照
林姓計程車司機因違停又突然起步，害張姓騎士為閃避撞上前方機車，隨後被後方公車輾斃，事後林姓司機還肇事逃逸，被檢方依過失致死罪、肇事逃逸起訴。圖／聯合報系資料照

違停 車道

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