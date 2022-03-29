騎士閃起步小黃擦撞前車後遭輾斃 運匠涉過失致死被訴
林姓計程車司機將車輛違停在新北市永和區中正路段上，卻沒有注意後方來車就開車切到車道上，使騎車的張姓騎士閃避不及，失控擦撞前方機車後被後方行駛公車輾斃，林姓司機見狀卻直接駛離現場，新北地檢署今依過失致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴。
檢警調查，林姓計程車司機在去年10月19日將車輛違停，上午9時許未注意後方來車就將車輛切往車道起步，後方張姓騎士騎車經過，為閃避林姓司機失控撞上前方黃姓男子騎的機車，張男倒地滑行，不到2秒後被後方駕駛公車的陳男撞擊輾壓死亡，林姓司機件慘劇發生竟未停留，直接駛離現場。
林姓司機事後坦承他當時造成張姓騎士車禍，卻仍沒等警方處理就開車離去，檢方認為林姓司機違停又未注意後方來車，就將車輛切往車道，致使張姓騎士發生擦撞死亡具因果關係，依過失致死、肇事致人死亡逃逸罪起訴；黃男與陳男另予以不起訴處分。
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