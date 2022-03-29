台南市長黃偉哲限制警察聚餐 警政署：減少不必要飲宴

基隆市爆發警察群聚感染新冠肺炎，台南市長黃偉哲表示限制警察聚餐，若產生防疫破口會嚴重影響治安工作。警政署說，已要求各警察機關減少不必要飲宴，尊重地方政府首長的防疫作法。

警政署說，署長陳家欽在25日署務會報指示，減少不必要的公私飲宴，並遵循政府防疫政策指引，強化勤務期間防護措施及落實個人健康管理，以兼顧員警與國人健康。

對於台南限制警察聚餐，警政署表示，尊重各地方首長對於防堵疫情的決心與作法，疫情升溫後，警察全力投入防疫，希望國人配合支持。

因應基隆多名警察確診，警政署27日通報各警察機關，減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒；落實駐地、車輛及裝備定期清消；控管勤務處所人員進出，落實實聯制；值勤全程佩戴口罩，引導報案、洽公民眾至設有隔板的通風處所；偵辦案件必要時以視訊偵詢。

前年疫情爆發後，警政署要求各警察機關整備，規劃分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等方案，這次通報重申相關勤務應變措施，視疫情狀況啓動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康