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台南市長黃偉哲限制警察聚餐 警政署：減少不必要飲宴

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

基隆市爆發警察群聚感染新冠肺炎台南市長黃偉哲表示限制警察聚餐，若產生防疫破口會嚴重影響治安工作。警政署說，已要求各警察機關減少不必要飲宴，尊重地方政府首長的防疫作法。

警政署說，署長陳家欽在25日署務會報指示，減少不必要的公私飲宴，並遵循政府防疫政策指引，強化勤務期間防護措施及落實個人健康管理，以兼顧員警與國人健康。

對於台南限制警察聚餐，警政署表示，尊重各地方首長對於防堵疫情的決心與作法，疫情升溫後，警察全力投入防疫，希望國人配合支持。

因應基隆多名警察確診，警政署27日通報各警察機關，減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒；落實駐地、車輛及裝備定期清消；控管勤務處所人員進出，落實實聯制；值勤全程佩戴口罩，引導報案、洽公民眾至設有隔板的通風處所；偵辦案件必要時以視訊偵詢。

前年疫情爆發後，警政署要求各警察機關整備，規劃分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等方案，這次通報重申相關勤務應變措施，視疫情狀況啓動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市爆發警察群聚感染新冠肺炎，警政署通報各警察機關，減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒。記者李奕昕／攝影
基隆市爆發警察群聚感染新冠肺炎，警政署通報各警察機關，減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒。記者李奕昕／攝影

警察 疫情 台南 新冠肺炎 黃偉哲

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