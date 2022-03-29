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彰雲大橋轎車撞分隔島 車身「爛如廢鐵」駕駛拋出車外慘死

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導

彰雲大橋今天發生一起小客車自撞交通事故，駕駛57歲林姓男子，由彰化往林內路段行駛，因不明原因自撞分隔島，導致車頭嚴重毀損，車身零件散落一地，駕駛座車門變形，林姓駕駛受重傷掉出駕駛座。警消獲報到場時，林姓駕駛已無呼吸心跳明顯死亡，後續由斗六分局交通小隊處理。

斗六警分局說明，29日清晨5點10分左右，在雲林縣林內鄉漳雲路與增產路口發生一起小客車自撞交通事故，57歲林姓男子開著小客車由彰雲大橋彰化往林內方向行駛，下橋後沿漳雲路內側車道直行，因不明原因自撞分隔島肇事，酒測值仍待檢察官檢驗。

斗六分局特別呼籲民眾，駕車應遵守交通規則，注意路況及自我精神狀況，另近日有強降雨情形，出門應注意路面濕滑情形，小心駕駛，以確保交通安全。

彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝
彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝
彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝
彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝
彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝
彰雲大橋今發生一起自小客車自撞交通事故，車身受猛力撞擊已解體，零件散落一地。記者黃于凡／翻攝

斗六 彰化 雲林 車道

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