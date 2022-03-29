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女子「三步驟」縱火 桃園壽司郎火勢快速延燒畫面曝光

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園壽司郎國際路店今天中午遭縱火，涉案女子疑似不滿男員工與前女友交好，提兩桶汽油到店旁停車場作案，先將男子機車推到停車場後端，淋上汽油後點火，店家發現後趕緊拿滅火器試圖滅火，民眾也趕緊移車，過程全被監視器錄下。

畫面顯示，涉案的呂姓女子（28歲）下午12點23分許頭戴安全帽、提著2桶汽油出現在壽司郎停車場，牽著一輛藍色機車至停車格後方空地並放倒，隨即淋上汽油後點火，看著車輛燒數分鐘後才緩緩步行離開現場；火勢一路延燒旁邊整排機車，一直到消防隊50分許到場後，約1點20分才被撲滅。

火勢蔓延後很快引起周圍民眾注意，店員提著滅火器出來嘗試滅火，停在後方的汽車車主也趕緊移車以免遭殃。

消防局火調人員在現場採證，發現一個空的塑膠汽油桶。記者楊湛華／攝影
消防局火調人員在現場採證，發現一個空的塑膠汽油桶。記者楊湛華／攝影

壽司郎 停車場 桃園 監視器 縱火

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