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喬友大火殉職消防員陳志帆今入祀忠烈祠 妹妹向彰化縣長喊話

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市喬友大樓火警去年6月釀4死22傷，彰化縣消防局東區分隊隊員陳志帆因公殉職，彰化縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮，將他的牌位由縣府廣場恭送前往忠烈祠，彰化縣長王惠美表示，希望透過這次事件，加強各個高樓層安全檢查，喬友大樓經鑑定確定是危樓，開始著手後續都更的籌備。

彰化縣長王惠美、陳志帆的家人以及彰化縣消防局等各機關、團體、學校代表今從彰化縣府恭送隊伍列隊出發，隊伍行進時許多人車觀看，有人原地行注目禮，也有人舉手敬禮，典禮上陸續上香、獻花、獻果、恭讀祭文及宣讀忠烈事蹟等儀式，過程肅穆隆重。

陳志帆的妹妹指出，消防基層同仁到上層指揮層級默契訓練不足，縣長若真在意，不要入祀後就無疾而終，要加強消防指揮層級訓練，重視消防設備與人員安全。

彰化縣長王惠美表示，分隊長陳志帆克盡保護民眾生命職責，面對瞬息萬變的火場環境，果敢擔任救災先鋒，戮力從公終而犧牲，他忠烈事蹟經彰化縣消防局提報，並由內政部核准入祀彰化忠烈祠。

王惠美說，喬友大樓經鑑定確定是危樓，縣府會主動拆遷，目前在設計中，完畢後會發包進行拆遷，目前已取得地主同意，也開始著手後續都更的籌備。

彰化縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮，將他的牌位由縣府廣場恭送前往忠烈祠。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮，將他的牌位由縣府廣場恭送前往忠烈祠。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓火警造成消防員陳志帆因公殉職，彰化縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓火警造成消防員陳志帆因公殉職，彰化縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓火警造成消防員陳志帆因公殉職，縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓火警造成消防員陳志帆因公殉職，縣府今天辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮。記者林敬家／攝影

王惠美 喬友大樓 都更 忠烈祠

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