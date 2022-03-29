不滿在LIne群組被嗆聲 彰化貨運車司機涉砍殺同事致死

彰化縣大村鄉林姓、李姓貨運行司機疑因對工作品質要求不同，李姓司機在Line工作群組公開質疑「大家都沒問題，只有你有問題。」引起林男不悅，昨晚兩人約在公司停車場談判，一語不合，林男涉嫌持殺死李男，並「自認沒錯」留在原地等警察到來，警訊後今天移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，林男（44歲）、李男（37歲）都在大村鄉某貨運公司擔任大貨車司機，昨晚兩人相約7點半在公司停車場談判，林男涉嫌持麵包刀砍殺李男的左手臂、左大腿和刺中左下腹，李男當場流血如注，其他還沒下班的同事聽見爭吵聲和慘叫聲，趕到察看發現李男受重傷，送醫急救但不治。

警方昨晚8點據報趕抵，林男留在現場並未逃跑。他供稱，平常跟李姓同事沒什麼互動，因向上級反映客戶申訴貨物棧板堆疊品質不良，這件事跟李姓同事有關，李姓同事就在Line工作群組公開質疑他「大家都沒問題，只有你有問題。」令他很不滿，就叫李男來講清楚，李男態度故我，他氣憤之餘失手殺人，其實整件事他依公司的工作要求做事並沒有錯。