聽新聞
test
0:00 / 0:00
生死一瞬間！新竹尖石山崩人車險被活埋 駕駛飛速倒車逃死劫
新竹縣尖石鄉後山昨天晚間因大雨驚傳山崩，正好有民眾開車通過，只見落石如雨點般落下，隨後整片山壁垮了下來，險將人車活埋，駕駛高速倒車才逃過一劫，場面非常驚悚；警方指出坍方位置位於秀巒道路27K處，今早才搶通。
鄭姓民眾在臉書「尖石老家」Po出當時行車記錄器畫面，只見道路上雖散落小碎石，但山區道路仍算常見，駕駛正小心翼翼慢速通過落石區時，只見情況突然不對勁，開始有大大小小泥石從山壁落下，嚇得駕駛連忙煞車。
沒想到2秒後，整片山壁就滑了下來，駕駛嚇得立刻倒車，車速飛快，油門幾乎踩到底，退到20公尺後才停下，而眼前道路還在不停崩塌，道路瞬間就被掩埋，驚悚一瞬間都被錄了下來，駕駛萬一慢1秒，就可能遭到活埋，所幸經當地警方確認無人傷亡。
橫山警分局表示，鋒面過境帶來連日豪雨，造成竹60線27至28K處，於昨晚6時47分發生大片土石崩落，經鄉公所積極搶修及警方配合疏導，今天上午6時30分已恢復通車，但仍呼籲前往尖石地區的民眾，出門前注意油水電及路況報導，放慢車速並注意車前狀態，確保行車平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言