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百萬血汗錢險被騙光 巡警兩度關心竟還被質疑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名營建工人昨天晚上邊講電話、邊操作ATM，被巡邏員警發現，但他堅稱不需協助，直到巡警二度經過並不斷追問，才發現是遇到詐騙集團，而員警也非對方口中的「假警察」，終於放棄匯款念頭，雖已匯出20萬元，但保住剩下的90萬元血汗錢。

龜山警分局指出，坪頂派出所警員劉文進執行防制詐騙車手勤務，昨天晚上11時許巡邏經過龜山區復興一路的銀行，發現一名男子邊接電話、邊匯款，便上前關心，但見對方語氣堅決、堅稱不用協助，員警只好離開。

員警1小時後再度巡經同一銀行，發現同一名蕭姓男子（60歲）還在原地，仍在邊接電話、邊操作ATM，再次上前關切，儘管一度被蕭男質疑是「穿制服的假警察」，仍耐心詢問實情。

從事營建粗工多年的蕭男表示，自己昨天晚上接到電話，對方稱網路購物公司內部員工作業疏失，導致他被設定為會員，每月將被扣1萬2000元會員費，為了解除會員設定，才會依指示操作ATM提款機，並已匯出20多萬元，但不相信自己被騙。

員警一聽就知道是詐騙集團所為，馬上請蕭男不要匯款，並說明「遇警察盤問堅定說沒事」、「當心假警察」這類指示，都是詐團慣用手法；電話那頭的詐團聽到警方聲音，瞬間默不出聲，馬上掛掉電話。

員警將蕭男帶回派出所，詳加說明詐團伎倆；蕭發現自己遇到的是「真警察」，這才恍然大悟自己已受騙，立刻通報165將該帳號列為警示帳戶，保住戶頭剩下的90萬元血汗錢。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，現今各種詐騙方式層出不窮，請民眾務必提高警覺，若接獲可疑信件、電話或簡訊等情形，請打165防詐騙專線或向鄰近派出所查證，避免受騙損失錢財。

蕭姓工人陷入網購詐騙陷阱，昨晚匯款被員警發現，及時保住剩下血汗錢。記者楊湛華／翻攝
蕭姓工人陷入網購詐騙陷阱，昨晚匯款被員警發現，及時保住剩下血汗錢。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 警察 桃園

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