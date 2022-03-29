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吃壽司也有事...桃園壽司郎中午遭縱火 停車場14輛機車燒剩骨架
桃園市桃園區國際路上壽司郎餐廳，今天中午用餐時段機車停放區疑遭人以汽油桶縱火，煙霧沖天，消防隊12時50分獲報，13時20分左右撲滅火勢，但現場14輛機車已付之一炬，燒到只剩骨架。
現場有住戶監視器拍到是一人縱火，據了解該女子稍早在友人陪同下自行到桃園警分局投案，聲稱是因感情糾紛作案，不滿前女友現任伴侶，而對方疑似在壽司郎上班，才對他的機車潑灑汽油縱火。
女嫌目前已在中路所製作筆錄，詳細案情仍有待警方調查；消防局火調人員也已經到場蒐證，有發現一枚汽油桶。
這家壽司郎起火一側旁就是加油站，若發生意外後果不堪設想。站內員工目擊表示，事發時聽到「碰碰碰」的爆炸聲，有看到沖天火光跟濃煙，還飄來濃濃塑膠味，十分震驚。
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