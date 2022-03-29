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中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

險中消費詐騙老哏 台中婦緊張ATM操作錯誤反保住老本

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓婦人在25日接獲歹徒詐騙電話，以網路訂單誤刷卡為由，要曾婦前往自動櫃員機操作，曾婦依歹徒指示後操作，但後來越想越不對，與兒子討論後，研判可能中計，通知警方協助，經警方調查後，發現曾婦在操作時，疑因緊張，輸入錯帳號號碼，轉帳交易沒有完成，陰錯陽差保住老本，警方也趁機向曾婦宣導。

台中市曾姓婦人在25日下午向警方報案，她聲稱接獲購物平台客服來電，聲稱她的資料外洩，被盜刷1筆1.2萬元，需要依指示將訂單取消，否則將在當晚12時完成扣款，後續又接到銀行客服致電，協助她操作網路ATM取消扣款，曾女因平常皆有在該購物平台消費的習慣信以為真，但事後和兒子討論，驚覺可能被騙，才請警方確認。

台中市第三警分局健康所警員馬智壯、許銘儒25日獲報到場，一聽到「取消訂單」、「操作ATM」等關鍵字，立刻告知曾婦，遇到詐團老哏，請曾女先回想當時如何操作網路銀行，確認是否匯款，但曾女僅記得有輸入身分證字號，其餘均依指示操作。

警方請曾女撥打銀行客服確認，確認曾女操作時，因一時緊張帳號輸入錯誤，並未轉帳成功，也未有款項遭盜刷，曾女聽到後才鬆了一口氣。

第三警分局表示，購物平台設定錯誤，要求至ATM操作是常見詐騙手法，相同手法也有宣稱「誤設為經銷商」、「解除分期付款」、「訂單重複扣款」等說法，最終目的都是要民眾依指示操作ATM匯款，呼籲民眾如果接獲類似電話，尤其是「＋」號開頭的來電，便極有可能是詐騙集團跨境偽冒號碼格式，務必先掛斷電話，與家人討論確認，或直接撥打110、165向警方求證，切勿依歹徒指示匯款，以免造成財務損失。

台中市曾姓婦人在25日接獲歹徒詐騙電話，幸好因緊張操作失誤，陰錯陽差保住老本。圖／第三警分局提供
台中市曾姓婦人在25日接獲歹徒詐騙電話，幸好因緊張操作失誤，陰錯陽差保住老本。圖／第三警分局提供

詐騙集團 台中市

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