淡水16歲高中少年喝酒慶生被拱跳河 3天後才浮出

新北市淡水地區1名16歲鄭姓高中一年級男學生，25日晚間與同學在淡水河畔餐廳喝酒慶生，眾人起鬨叫壽星跳水，他竟當真一躍而下，結果天寒水凍而溺水，消防隊搜尋無獲，3天之後昨日浮起漂至岸邊，已冰冷沒有氣息。

據了解，鄭姓少年25日星期五晚間，與10餘名同學在淡水金色水岸的河畔餐廳慶生，酒過三巡之後，大約晚上9時40分，眾人起鬨拱壽星跳水，鄭姓少年便跳進淡水河裡，當天很冷又下雨，河水溫度也低，沒多久就看見他在水中不斷掙扎，當同學發現情況不對勁已經來不及，少年隨後沉入水中。

滬尾消防分隊就在河邊，但獲報出動船艇摸黑搜救並未找到。直至昨天上午9時40分，路人在滬尾消防分隊後方河岸發現浮屍，警方通知家屬指認身分是鄭姓少年無誤，警方已報請檢察官，預定今天下午相驗以釐清案情。 鄭姓少年當天晚上大約從渡船頭附近跳入淡水河。記者林昭彰／翻攝 跳河的少年被撈起，已無生命跡象。記者林昭彰／翻攝

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