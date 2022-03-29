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慈湖台7線邊坡土石坍方 單線通車、工務段搶修中

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區台7線7.5公里慈湖路段今天上午11時許，該處邊坡突然土石坍方大量滑落，轟隆一下子土石掉落台7線一個車道無法通行。

公路總局復興工務段長范又升表示，該路段邊坡可能連續下雨，涵水量高，造成邊坡坍方土石滾落，影響一個車道，該工務段據報緊急派人處理搶修，暫時單線雙向通車，預計今天下午2時前恢復雙線通車。

大溪區靠近慈湖陵寢側門附近不遠的台7線7.5公里處邊坡，今天上午11時許，大約10多坪邊坡土石突然滑落大量土石，占用一個車道無法不通行，大溪警方協助車道管理，工務段人員緊急施工處理中。

范又升表示，當時邊坡土石鬆動滑落，幸好無人車經過，目前緊急處理中，暫時單線雙向行車，警方管理交通，預計下午2時前可排除土石，後續將進行邊坡固樁工程，避免危險。

大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7線7.5公里邊坡大量土石坍方滑落占用一線，復興工務段緊急搶修，預計下午2時恢復通行。記者曾增勳／翻攝

車道 慈湖 桃園

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