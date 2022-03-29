慈湖台7線邊坡土石坍方 單線通車、工務段搶修中

桃園市大溪區台7線7.5公里慈湖路段今天上午11時許，該處邊坡突然土石坍方大量滑落，轟隆一下子土石掉落台7線一個車道無法通行。

公路總局復興工務段長范又升表示，該路段邊坡可能連續下雨，涵水量高，造成邊坡坍方土石滾落，影響一個車道，該工務段據報緊急派人處理搶修，暫時單線雙向通車，預計今天下午2時前恢復雙線通車。

大溪區靠近慈湖陵寢側門附近不遠的台7線7.5公里處邊坡，今天上午11時許，大約10多坪邊坡土石突然滑落大量土石，占用一個車道無法不通行，大溪警方協助車道管理，工務段人員緊急施工處理中。