航空城搬遷引來宵小 警逮電纜賊「3個字」戳破他謊言

桃園市航空城計畫啟動，徵收區域內的住戶陸續搬遷中，空屋增加引宵小覬覦，警方昨晚巡邏時在徵收區內發現一名男子偷剪電纜線，儘管他宣稱是受住戶委託回收，但員警檢查後發現纜線上印有「TPC」台電字樣，戳破謊言，全案詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

大園分局竹圍派出所警員林俊青、盧胤學今天凌晨3時許在轄區巡邏，行經國際路三段與漁港路口時，發現一輛自小客車正準備從已徵收的竹圍福元宮裡開出來，認為相當可疑，立即上前攔查，但駕駛邱姓男子（54歲）辯稱只是剛好經過，正準備要回家，並無從事不法行為。

員警見邱男神情慌張、形跡可疑，查看他的車後果然發現4條電纜線，邱男這才改口，辯稱受徵收戶委託來幫忙回收電線；但員警仔細檢查電纜線後，看見上面印有「TPC」，屬台電公司的字樣，當場戳破邱男的謊言，令他啞口無言。

警方隨後也在邱男車上找到破壞剪、手套等犯案工具，全案詢後依竊盜罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。