油罐車頭莫名失火 中山高埔鹽到北斗大塞「紅爆」

今天上午一輛油罐車行駛國道一號南下，近午忽然車頭自燃，47歲施姓司機從後照鏡看見有白煙從車身上面飄過，又聞到燒焦味，約11點31分報案，消防隊員趕上國道撲滅，幸無人傷亡，但已造成215公里到207公里約8公里迴堵。

國道警方調查，施男駕駛標示載運丙二醇的油罐車行駛國道一號，到田尾路段時，聞到焦味，又白煙從車頭以後的油罐車身飄過，他察覺不對勁，連忙停靠路肩並通報119，彰化縣消防局出動溪湖、田尾等消防分隊趕到救援，司機已下車，消防隊員約在25分鐘內撲滅火勢。