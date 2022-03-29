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油罐車頭莫名失火 中山高埔鹽到北斗大塞「紅爆」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

今天上午一輛油罐車行駛國道一號南下，近午忽然車頭自燃，47歲施姓司機從後照鏡看見有白煙從車身上面飄過，又聞到燒焦味，約11點31分報案，消防隊員趕上國道撲滅，幸無人傷亡，但已造成215公里到207公里約8公里迴堵。

國道警方調查，施男駕駛標示載運丙二醇的油罐車行駛國道一號，到田尾路段時，聞到焦味，又白煙從車頭以後的油罐車身飄過，他察覺不對勁，連忙停靠路肩並通報119，彰化縣消防局出動溪湖、田尾等消防分隊趕到救援，司機已下車，消防隊員約在25分鐘內撲滅火勢。

撲滅油罐車的同時，占用一個車道，目前開放內側兩個車道通行，造成國道一號南下路段北斗交流道215公里至埔鹽系統207公里大塞車，時速20至40公里。車頭起火原因待查。

一輛油罐車行駛國道一號，在田尾路段疑似車頭發生自燃。圖／轉載自彰化踢爆網
一輛油罐車行駛國道一號，在田尾路段疑似車頭發生自燃。圖／轉載自彰化踢爆網
一輛油罐車行駛國道一號疑似發生車頭自燃。圖／轉載自彰化踢爆網
一輛油罐車行駛國道一號疑似發生車頭自燃。圖／轉載自彰化踢爆網

國道 車道

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