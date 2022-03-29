交通小隊長遭戲稱不舉、挨告圖利 獲不起訴還清白

林姓市民在10個月內拍下影片檢舉士林區基河路、通河街巷弄一帶，禁行大型車、違規停車案件，共計18件，士林警分局舉發9件、9件不舉發，林姓市民認告發士林分局交通組孫姓小隊長涉嫌貪污治罪條例圖利罪。網路上對於檢舉違規案件不舉發，孫小隊長甚至遭戲稱是「孫不舉」士林地檢署偵結，給予不起訴處分，還給孫小隊長清白。

林姓市民告發，他在2020年12月16日至2021年10月12月，寄電子郵件到台北市政府交通違規檢舉專區，檢舉士林區轄區巷弄禁行大型車及違規停車案件18件，士林分局交通組孫小隊長均不予舉發，且未依規定開單，顯有包庇、圖利大型車業者及違規行車駕駛人，指控孫小隊長涉嫌圖利罪。

檢方指出，圖利罪指違反職務行為謀得非法利益，且要有證據認定，不能僅因公務員所為失當，使人獲得不法利益，就推定公務員一開始有圖利犯意。此案件經士林分局派出所蔡姓員警初審，由交通組孫小隊長複審，並非1人恣意決定，林姓市民檢舉18件違規案件，9件舉發、9件不舉發，孫複審後，把9件舉發案件，資料不完整但違規事實明確，退回轄區派出所重新逕行舉發，2021年10月12日均舉發完畢。

檢方指出，警方不舉發的理由如下「採證影片的拍攝角度，沒有把車輛前後車停車狀況，與標線對應位置完整拍入，才會導致舉發要件不足」「採證影片角度因車身緊鄰停車格位線，逕行舉發恐有爭議」「車號遭遮蔽無法辨識」「影片未拍下車輛行止禁行路段」等。

檢方認定，孫小隊長複審時，逐一審酌個案舉發要件是否充足，林姓市民2021年1月21日打電話反應孫小隊長不開單，孫小隊長已告知上述不舉發原因，不能因為孫小隊長沒有全部裁罰18件檢舉案件，就認為他涉犯圖利罪，難認孫小隊長有圖利大型車業者、違規行車駕駛人或瀆職行為，全案不起訴處分。

已當父親的孫小隊長，自知因為承辦此業務，遭網友戲稱「孫不舉」他認為，工作上複審時，須詳細審酌違規的構成要件，發現檢舉違規案件恐有爭議，因此才會在檢舉系統回答「要件不足，不予舉發」