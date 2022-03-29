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桃園男送貨車滑落山區 山地義警即刻救援脫困

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市52歲趙姓男子昨天下午駕駛貨車，準備載貨前往復興區枕頭山地區交運貨物，由於天雨路滑不好行駛，加上他路況不熟，車子行經枕頭山附近產業道路不慎滑落路旁下方危險，幸好竹林泥巴卡住動彈不得，大溪警方據報，會同山地義警隊員利用繩索綁住套牢強力拖拉，終於協助趙男車子脫困，警方今天上午表示，趙男貨車卡在產業道路下方竹林泥巴，山地義警共同協助脫困，趙男感謝山地義警即刻救援。

警方表示，趙姓男子載運貨物前往復興區枕頭山送貨，因為不熟當地路況，加上天雨路滑，貨車行經枕頭山附近產業道路不慎滑落路旁，幸好下方竹林泥巴卡住，他冒雨下車報警，拖吊業因為車子卡在大約30度陡坡狹窄無法處理，警方隨即聯繫大溪山地義警中隊隊員協助，利用繩索綁牢車子強力拖拉救援，才將車子順利拉上道路脫困。

桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警救援脫困。記者曾增勳／翻攝
桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警救援脫困。記者曾增勳／翻攝
桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警繩索綁牢救援脫困。記者曾增勳／翻攝
桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警繩索綁牢救援脫困。記者曾增勳／翻攝
桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警救援脫困。記者曾增勳／翻攝
桃園市貨車滑落復興產業道路竹林泥巴卡住，山地義警救援脫困。記者曾增勳／翻攝

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