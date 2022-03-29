桃園8旬婦下公車跌倒被輾血流如注 休假消防員熱血伸援手

桃園市龜山區今天上午發生一起交通事故，一名8旬婦人下公車時不慎跌倒，小腿被公車不慎輾過，當場血流如注，休假的龜山消防分隊長黃彥璋正好路過現場，馬上報案並指揮交通，助救護人員評估後也幫忙搬運患者，一番安撫後讓婦人安心送醫治療。

一名84歲婦人今天上午9點多在龜山區萬壽路下公車時，疑因不慎跌倒，隨後被公車輾過，左小腿大面積撕裂傷，當場血流如注，不斷哀嚎喊「好痛」。

龜山消防分隊長黃彥璋今天輪休返家，路過同一路段發現車禍，立刻停車協助報案，確認該事故現場放置警示用三角架、安全無虞後，立即上前察看患者傷勢，在救護人員到場前先詢問疾病旅遊史，並排除頸椎損傷，節省黃金救護時間。

救護人員到場後，立即清洗傷口、止血包紮，並給予靜脈注射，黃彥璋則協助將擔架及器材定位，幫忙搬運患者，並一直安撫婦人情緒至救護車上，目送車輛駛往林口長庚醫院才離開現場。

黃彥璋說，「學了這麼多當然要停下來幫忙，不然就白學了」，今天是自己第一次在輪休途中遇嚴重車禍，而且就發生在自己轄區，立刻回想起長年訓練，先評估現場的安全，以免造成二次車禍，迅速評估患者後與救護人員交接。