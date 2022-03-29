高雄聯合稽查娛樂場所 3人吃防疫罰單

中央流行疫情指揮中心下令，特定娛樂場所消費者須已接種過第三劑新冠疫苗，高雄市警鳳山、左營等分局，與衛生單位聯合稽查娛樂場所，昨晚發現從業人員和1名顧客，未依規定落實從業人員健康監測、篩檢或沒戴口罩，由衛生所人員當場開罰。

昨晚高雄市警左營分局與衛生所人員執行聯合稽查，發現有74歲的李姓男子在養生館按摩，沒依規定戴口罩，李一再說不知道規定，但衛生所人員駁斥，「這裡不是你家，規定也已經施行一年多了」，依違反傳染病防治法開罰。

警方與衛生所人員另發現，有5名從業人員施打過第二劑疫苗滿3個月，未施打第三劑，衛生所人員已勸導他們打第二劑。警方與衛生所人員，離開正遇另4名消費者準備進入養生館，經查，他們都沒施打過第三劑疫苗，店方馬上勸離他們。