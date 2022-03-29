影／美女荷官吸賭客 警破德州撲克賭場 抓11人送辦
新北市新莊警分局，日前破獲一起以美女荷官和美女服務員為噱頭的德州撲克職業賭場，現場逮捕工作人員及賭客共11人，查扣賭資、籌碼共137萬5520元，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將11人移送裁處。
據了解，新莊警分局日前執行網路巡查，發現臉書有網友張貼一則，標榜美女荷官、玩家嚴挑（多為大學生、上班族）等噱頭的「德州撲克賭場」，開張第7天，既遭轄區警鎖定破獲。
這周日（27日）晚上，警方見時機成熟，由警員假扮賭客上門假賭，當按鈴門開之際，眾警衝入逮人，當場逮捕陳姓賭場負責人（22歲）工作人員邱男（22歲）、林女（22歲）、把風、揪客周男（34歲）及周姓女荷官（34歲）。
並查扣賭資新台幣8萬6150元、賭博籌碼面額128萬5130元、抽頭金籌碼新台幣4240元、賭具等證物，連同在場7名賭客，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪、社會秩序維護法將11人送辦裁處。
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