熱心義消認養貧童20年 助10多名學子上學用午餐

桃園市龜山區9名義消長年熱心公益，近20年前成立「龜山義消中隊愛心協會」，定期捐助家扶基金會，至今幫助10多名困苦的孩童完成學業、享用營養午餐，今天再次前往家扶中心捐款，紀念邁入第20個年頭也為深耕善舉立下新里程碑。

桃園市義勇消防總隊第一大隊前總幹事劉金樹、前義消特搜大隊大隊長卓國令等9名義消，於2013年在卓國令提議下成立「龜山義消中隊愛心協會」，參與家扶捐款計畫，共同認養5名有需要的幼童，約定每年3月一起捐款，多年如一，至今已累積幫助10多人完成學業並享用營養午餐。

這9名義消都各有工作和事業，平時除了到龜山消防分隊協助救災、宣導及服勤工作以外，亦不忘加入義消服務人群之初心，例如經營機車行的劉金樹除了是家扶認養人外，每月還另外認養國內外弱勢兒童3人。

現任理事長卓國令表示，「幫助弱勢孩子，也教育我自己的小孩」，每次收到認養孩子的感謝卡或畫畫，就讓他覺得很窩心，過去看到貧窮的孩子三餐不繼甚至無力就學，心情總是很難過，如果捐款可以幫助貧苦孩子有營養午餐可吃，還能鼓勵孩童上進，付出便值得，也盼將來他們長大後能將愛心傳遞下去。