盜伐、產銷一條龍 山老鼠集團3嫌遭押禁見

宜蘭地檢署指揮警方、會同林務局等單位查緝山老鼠集團，3月26日與27日動員上百人搜索8處，拘提9人到案，聲押禁見3人獲准。該案查扣台灣肖楠等角材、珍貴木製成藝品、牛樟菇培養木約11公噸，市價高達千萬元，這是北部近年罕見查獲巨量國有林班地的盜伐珍貴林木案件。

保七總隊第四大隊長期在國有林班地清查及布建，發現新竹縣尖石鄉山區遭山老鼠集團砍伐滿目瘡痍。宜蘭地檢署接獲情資，啟動「檢警林聯合查緝機制」，成立專案小組，去年底起日夜監控、蒐證分析，向上溯源清查盜伐者、幕後首腦，以及收贓業者。

檢察官韓茂山檢察官指揮保七總隊第四大隊、第五大隊，宜蘭與桃園警方，會同林務局等單位，3月26日、27日動員約120人，兵分多路搜索新竹尖石、桃園復興、新北三峽及鶯歌共8處，破獲以賴姓男子為首的山老鼠集團，以及第1層、第2層上游的收贓大盤2名張姓男子，共拘提9人到案。

查緝小組在場查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟等角材200多塊，重達7000多公斤，另扣案代管的87件珍貴木製成藝品、72件牛樟菇培養木，重量逾4000公斤，合計總重約11公噸，市價達上千萬元。

據了解，該山老鼠集團橫行新竹尖石地區，長期在當地盜採林木，且以製成家具或佛珠手環等市售價格高的台灣肖楠居多。