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空難地震救災不缺席 嘉市熱血消防員獲優秀青年表揚

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

今天青年節，救國團嘉義團委會昨辦嘉義地區優秀青年表揚36名青年，嘉市消防局東區特種搜救隊隊員王政力，曾參與台南地震維冠大樓倒塌，花蓮地震等許多重大任務，他說，每次搶救時與夥伴都戮力忘記勞累，陪著家屬重逢或悲傷，支持他不斷往前。

救國團嘉義團委會指出，獲表揚者來自嘉縣、市社福、文創、軍警職、教育、中小企業與醫護等，各行各業的優秀青年。

嘉市消防局東區特種搜救隊的隊員王政力，從事消防工作12年，原本北部服務，幾年前調回嘉市，救國團指出，他參與過蘇迪勒風災、復興航空空難、台南地震維冠大樓倒塌、花蓮地震等，尤其參與維冠大樓搜救工作達92小時，花蓮統帥大飯店倒塌搜救，也長達4天以上，辛勞得力，堪為全民之表率，無論在救災、救護或特搜任務上，都兢兢業業完成各項。

王政力表示，每一次搶救時夥伴奮勇戮力、忘記勞累，陪著家屬歡笑重逢或悲傷，他熱愛這份工作，這也是支持他不斷往前的動力。

另名擔任公司會計的林靜琪，今年不但擔任嘉義高商志工團團長，還特別利用時間到學校擔任志工，協助學校活動及圖書館業務，也到嘉市各國小戲劇公益表演，並宣導視力保健，未來仍會持續協助教育單位推廣各種身體保健，也獲優秀青年表揚。

嘉縣部分，嘉縣溪口國小教師葉雨昇，2015年從北部請調回家鄉服務，喜歡與弱勢孩子一起讀書、生活，替特教班設計課程、製作教具，幫助特教生找到屬於自己的天空，並以「翻轉教育」及「學習共同體」的教學精神，幫助孩子建立自信，增進學能，也獲選優秀青年。

市長黃敏惠昨頒獎說，期勉用實際的行動與作為，讓善良的力量不斷的提升與擴大，是社會進步最大的動力。

救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉市長黃敏惠（前排中）表揚優秀青年。圖／救國團嘉義團委會提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉市長黃敏惠（前排中）表揚優秀青年。圖／救國團嘉義團委會提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供
嘉市消防局東區分隊隊員王政力（右）從事消防12年，參與許多重大災難搶救，獲表揚優秀青年。圖／嘉市府提供
嘉市消防局東區分隊隊員王政力（右）從事消防12年，參與許多重大災難搶救，獲表揚優秀青年。圖／嘉市府提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供
救國團嘉義團委會慶祝青年節，嘉義地區共36名優秀青年獲表揚。圖／嘉市府提供

青年 嘉義高商 地震

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