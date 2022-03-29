影／台中酒客遭抓未打3劑 竟哀號求情：太誇張沒看到新聞

中央流行疫情指揮中心在27日宣布，前往八大場所的消費者，需施打三劑疫苗，業者接種兩劑需滿14天，接種兩劑滿3月者要打第三劑，台中市警局當日深夜前往轄區八大場所臨檢，查獲18件違規案件，其中有酒客見警臨檢，還哀號求情「太誇張了，根本沒看到新聞」，將函送市府裁處，依市府昨天公告，最高可罰1.5萬。

台中市警局因應指揮中心在27日宣布的新規，當日深夜規畫前往八大行業臨檢，針對87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、實聯制1件1人、顧客未打滿3劑疫苗者16件16人，市府昨天公布罰則，違規者將處3000元以上、1.5萬以下罰鍰，後續將加強稽查，維護民眾安全。

第二警分局前往稽查時，有9名客人未依規定施打疫苗，還有客人向警方哀號、求情「太誇張了，根本沒看到新聞」，警方除在場勸導、說明相關規定外，也蒐集現場事證，函送經發局裁罰。