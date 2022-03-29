影／台中酒客遭抓未打3劑 竟哀號求情：太誇張沒看到新聞
中央流行疫情指揮中心在27日宣布，前往八大場所的消費者，需施打三劑疫苗，業者接種兩劑需滿14天，接種兩劑滿3月者要打第三劑，台中市警局當日深夜前往轄區八大場所臨檢，查獲18件違規案件，其中有酒客見警臨檢，還哀號求情「太誇張了，根本沒看到新聞」，將函送市府裁處，依市府昨天公告，最高可罰1.5萬。
台中市警局因應指揮中心在27日宣布的新規，當日深夜規畫前往八大行業臨檢，針對87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、實聯制1件1人、顧客未打滿3劑疫苗者16件16人，市府昨天公布罰則，違規者將處3000元以上、1.5萬以下罰鍰，後續將加強稽查，維護民眾安全。
第二警分局前往稽查時，有9名客人未依規定施打疫苗，還有客人向警方哀號、求情「太誇張了，根本沒看到新聞」，警方除在場勸導、說明相關規定外，也蒐集現場事證，函送經發局裁罰。
台中市警察局長蔡蒼柏說，警方將持續執行擴大臨檢，加強宣導防疫觀念，要求業者落實防疫措施；另疫情期間，警察局對於轄區治安、交安工作仍將持續維持強勢執法力道，配合市府執行聯合稽查，防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言