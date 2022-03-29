影／和碩前副總裁失聯第3天 新北今調133人集結搜山

和碩前副總裁蔡進國，獨自攀登三峽滿月圓山區後失聯，今天（29日）是蔡國進失聯第三天，新北市消防局調動133人到場集結完畢，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也到場，目前所有搜救人員分散12條路線，並溯溪而上搜尋，希望能趕快找到蔡進國。

據了解，65歲蔡進國，是和碩前副總裁。喜愛登山的他，3月26日上午8時許，他獨自一人從北市信義區住家，開車來到新北市三峽滿月圓登山。27日凌晨家人發現他沒有返家，撥打手機又未接聽，隨即向警方報案求助。

新北市消防局連日來，調派眾多人力入山搜索，連知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也特地從南投北上入山搜索，但截至目前為止都未有所獲。