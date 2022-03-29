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警見「這組號碼」秒識破詐騙伎倆 保住老夫妻30萬老本
高雄鳥松區一對年約80歲的洪姓老夫妻，日前在家中接到詐騙集團冒充姪子來電，謊稱急需30萬借款，兩人聽聞，立即帶著證件趕赴農會申請解除定存，並要求匯款到陌生帳戶，所幸農會人員及時察覺，向警方求助，員警看到「+886」開頭的電話號碼秒識破是詐騙，幾經勸說，才讓老夫妻打消匯款念頭，順利阻詐。
仁武警分局鳥松分駐所，3月24日中午11時，接獲轄內農會報案稱，有一對老夫老妻，接到詐騙集團假冒姪子來電，並要求解除定存，匯款30萬至陌生帳戶。
警方獲報後，隨即趕赴現場，當時洪姓老翁稱，匯款是為了借款給姪子，為求慎重，員警便請對方出示手機的電話紀錄，第一眼看到號碼開頭的「+886」秒識破是詐騙集團變造的號碼。
縱使警方向洪姓老翁解釋仍不聽勸，執意要匯款，員警只好請他撥打電話給正在上班的兒子查證此事，一問之下，確認姪子確實未提出借款要求，才讓洪翁驚覺遭詐，打消匯款念頭，成功保住存款。
警方提醒，民眾若接獲疑似詐騙電話，應保持「勿急」、「勿躁」、「多思考」、「詳查證」的基本原則，避免讓自己成為詐騙集團的目標，也可撥打165反詐騙諮詢，以免受騙上當。
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