快訊

打房慘敗啟示錄：南韓與他的「無殼絕望」世代

本土疫情多點開花「今年別想出國了？」 前台大醫搖頭

國1銅鑼路段聯結車事故釀追撞 北上車道一度受阻

中央社 / 苗栗縣29日電

國道1號北上銅鑼路段凌晨發生聯結車失控打橫，以及大貨車、自小客緊接追撞事故，造成1人受傷送醫，警方為排除事故現場，一度封閉北上全線車道，上午7時前已恢復通車。

國道公路警察局第2大隊副大隊長范楊健告訴中央社記者，這起事故發生在凌晨3時37分，現場為1部聯結車與物流貨車及自小客車追撞，為處理事故現場並拖離車輛，暫時封閉北上全線車道，5時40分開放單線通車，6時40分恢復全線通車。

警方初步調查事故經過，聯結車不明原因擦撞內側護欄後失控打橫，車身幾乎占據所有車道，後方行駛在外側的物流貨車急往內側閃避，導致追撞內側車道的自小客車並擦撞聯結車尾，過程中，聯結車駕駛頭部撕裂傷，送醫治療。

貨車駕駛指出，他見前方聯結車發生事故打橫在車道上，雖急忙煞車想往內側閃避，但路面溼滑，車輛仍持續往前滑行，導致推撞小客車。

警方表示，3部車輛駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

車道 國道

延伸閱讀

影／BMW男酒駕還肇逃！　六旬婦人騎車遭高速追撞送醫不治

影／國一南下29公里 3車追撞幸無人傷

劉樂妍大陸鄉間遭二度追撞！嚇喊：「以為要被暗殺」

國道一號南下181公里處 5車追撞6人輕重傷

相關新聞

保母如廁 2歲女童遭背包帶纏昏

台中市二歲謝姓女童昨天在葉姓保母家頸部嚴重勒傷昏迷送醫，住進加護病房插管急救；葉女說，女童是被安全護欄邊牆的背包背帶纏繞...

影／國道1號銅鑼路段事故大車打橫 交通中斷2小時

國道1號苗栗縣銅鑼北上路段今天凌晨4點多發生聯結車、大貨車及休旅車的碰撞事故，因事故車輛占據車道，北上交通因此中斷近2小...

廣角鏡／太魯閣號事故將滿周年

太魯閣號事故將滿周年，事故傷者和家屬昨要求交通部長王國材簽署三點承諾：與傷者及家屬當面溝通；設安全改革外部監督團體，納入...

台中民宅倒塌砸車 無人傷亡

台中市東區大公街1處2層樓民宅昨天中午外牆倒塌，消防局獲報後派員搶救，幸好僅砸中屋前車輛，無人傷亡。台中市都發局表示，案...

影／台中酒客遭抓未打3劑 竟哀號求情：太誇張沒看到新聞

中央流行疫情指揮中心在27日宣布，前往八大場所的消費者，需施打三劑疫苗，業者接種兩劑需滿14天，接種兩劑滿3月者要打第三...

影／和碩前副總裁失聯第3天 新北今調133人集結搜山

和碩前副總裁蔡進國，獨自攀登三峽滿月圓山區後失聯，今天（29日）是蔡國進失聯第三天，新北市消防局調動133人到場集結完畢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。