酒店小姐不拿酒杯 一排小黃卡警方檢視

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

近日新冠肺炎疫情再起，中央流行疫情指揮中心，27日宣布最新防疫措施，八大等特定娛樂、營業場所從業人員必須每周篩檢，顧客必須打滿3劑疫苗才能進入，台北市大安警分局，昨天凌晨23時，針對轄內八大行業實施臨檢，一排酒店小姐，每個人手拿小黃卡，讓警方檢視。

警方現場逐一檢查顧客、從業人員有無確實依規定接種第三劑疫苗證明，並檢查實聯制執行情形，違反者將依法移請相關單位裁罰。

分局長范織坤特別告誡業者提高警覺，消費者離開時應分群分流，協助代客叫車，如發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方到場處理。

范織坤說，大安區位居北市交通樞紐，轄內有多個商圈，無論人流及車流量皆相當繁雜，大安分局將持續針對易滋事處所加強臨檢，如有酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情形，警方必定依法嚴辦。

台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝
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台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝
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台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局針對轄內八大行業臨檢，並檢視從業人員與顧客是否遵照防疫規定。記者廖炳棋/翻攝

疫情 臨檢 疫苗

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