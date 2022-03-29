酒店小姐不拿酒杯 一排小黃卡警方檢視

近日新冠肺炎疫情再起，中央流行疫情指揮中心，27日宣布最新防疫措施，八大等特定娛樂、營業場所從業人員必須每周篩檢，顧客必須打滿3劑疫苗才能進入，台北市大安警分局，昨天凌晨23時，針對轄內八大行業實施臨檢，一排酒店小姐，每個人手拿小黃卡，讓警方檢視。

警方現場逐一檢查顧客、從業人員有無確實依規定接種第三劑疫苗證明，並檢查實聯制執行情形，違反者將依法移請相關單位裁罰。

分局長范織坤特別告誡業者提高警覺，消費者離開時應分群分流，協助代客叫車，如發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方到場處理。