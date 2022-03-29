北市大安警集結 加強清查轄內特定娛樂場所

中央流行疫情指揮中心前天宣布最新防疫措施，特定娛樂場所從業人員須每周篩檢，顧客須打滿3劑疫苗才能進入，台北市大安分局昨深夜針對轄內八大行業實施臨檢，同時督促業者配合落實防疫措施。

警方表示，從業人員及顧客未依規定落實防疫措施，將依法移請相關單位裁罰，昨深夜擴大臨檢同時告誡業者提高警覺，消費者應分群分流離場，業者也應協助代客叫車，發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方處理，即時消弭衝突。