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罰單照片一片白惹爭議 國道警出示高清照還原真相
雲林虎尾陳姓男子日前向媒體投訴，收到一張「前座乘客未繫安全帶」的罰單，但罰單內附的照片，只見副駕被白色方塊擋住，且他與同事都有繫安全帶習慣，陳姓男子覺得照片很難令人信服。國道警今天出示高清照片，確認違規屬實。
陳姓男子上個月與同事駕車到嘉義工作，返程在國道中山高北上246.1公里處，被科技執法攝影機拍到前座乘客未繫安全帶。但罰單附的照片，在副駕駛座的位置卻是白色方形色塊。陳姓男子說，與同事都有繫安全帶習慣，但事隔多日也不記得當時有沒有繫。
斗南分隊警員今天出示照片原始檔案，確認車輛副駕駛座人員沒繫安全帶，違規屬實；並且照片也清楚可見乘客身穿白色上衣，經審視放大之採證照片，前座乘客確實沒將安全帶置於手臂上端繫扣，「未依規定繫上安全帶」經查違規屬實。
開出罰單的國道公路警察局第四公路警察大隊說明，這張罰單是由科技執法拍攝後逕行舉發，為使副駕違規畫面清晰，警方將照片局部放大並調高曝光度。但因委外廠商列印輸出時，採用一般紙張，而非相片紙張，輸出不夠精細才會導致影像模糊。
警方表示，依道路交通管理處罰條例第31條規定，按汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法第3條第1項第1款規定「安全帶及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事」及同條項第3款規定「安全帶之帶扣應確實緊扣，安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜；腰部安全帶置於腰部以下，肩部安全帶固定位置應依個人調整，避免安全帶纏繞經過頸部，且應置手臂上端以上」，第四公路警察大隊呼籲用路人，應依規定繫扣安全帶，以保生命安全。
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