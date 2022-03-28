罰單照片一片白惹爭議 國道警出示高清照還原真相

雲林虎尾陳姓男子日前向媒體投訴，收到一張「前座乘客未繫安全帶」的罰單，但罰單內附的照片，只見副駕被白色方塊擋住，且他與同事都有繫安全帶習慣，陳姓男子覺得照片很難令人信服。國道警今天出示高清照片，確認違規屬實。

陳姓男子上個月與同事駕車到嘉義工作，返程在國道中山高北上246.1公里處，被科技執法攝影機拍到前座乘客未繫安全帶。但罰單附的照片，在副駕駛座的位置卻是白色方形色塊。陳姓男子說，與同事都有繫安全帶習慣，但事隔多日也不記得當時有沒有繫。

斗南分隊警員今天出示照片原始檔案，確認車輛副駕駛座人員沒繫安全帶，違規屬實；並且照片也清楚可見乘客身穿白色上衣，經審視放大之採證照片，前座乘客確實沒將安全帶置於手臂上端繫扣，「未依規定繫上安全帶」經查違規屬實。

開出罰單的國道公路警察局第四公路警察大隊說明，這張罰單是由科技執法拍攝後逕行舉發，為使副駕違規畫面清晰，警方將照片局部放大並調高曝光度。但因委外廠商列印輸出時，採用一般紙張，而非相片紙張，輸出不夠精細才會導致影像模糊。