快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

放飛栗翅鷹致抓傷遊客 飼主涉過失傷害罪遭送辦

中央社 / 苗栗縣28日電

台中市游姓男子2月間帶飼養的栗翅鷹到苗栗縣鯉魚潭水庫附近放飛，栗翅鷹突然攻擊抓傷在大壩上方觀景台一名女遊客，女子事後提告，警方依涉過失傷害罪嫌將游男送辦。

苗栗縣警察局大湖分局今天透過新聞稿表示，邱姓女子2月17日下午4時許前往鯉魚潭水庫附近風景區旅遊，遭游姓男子飼養的栗翅鷹抓傷，致頭部及臉部開放性傷口，所幸無大礙。

事發時，邱女友人正以手機拍攝自然景緻，記錄到栗翅鷹突從前方天際衝向觀景平台，尖銳的利爪抓住邱女頭部，導致她當場尖叫哀號「好痛」。

警方指出，案經邱姓被害人持驗傷診斷書前往桃園市政府警察局八德分局提出告訴，大湖分局接續偵辦，因風景區為遊客眾多的公共場所，游男仍訓練並放飛栗翅鷹，栗翅鷹不明原因失控攻擊邱女致受傷，全案經通知游姓飼主到案說明，依過失傷害罪嫌，移請苗栗地檢署偵辦。

大湖分局副分局長黎萬輝表示，目前只有5種猛禽的人工繁殖後代可以合法進口與飼養，分別是蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶、栗翅鷹及遊隼，呼籲飼主，應負起照顧的責任，不應一時好奇飼養猛禽，馴練猛禽時亦應於適當場所。

警方提醒，民眾飼養前應先確認品種是否為保育類動物，依法不得獵捕、買賣、持有、飼養、繁殖。買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類動物或瀕臨絕種及珍貴稀有動物產製品者，將處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

警察 傷害罪 苗栗縣

延伸閱讀

國慶連假合歡山旅遊 公路總局籲「分時分流」且勿違停

2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦

外來魚out！ 虎頭埤釣魚比賽成績出爐冠軍是他

苗縣爭取「竹南後龍風景特定區」 獲中央審查通過

相關新聞

罰單照片一片白惹爭議 國道警出示高清照還原真相

雲林虎尾陳姓男子日前向媒體投訴，收到一張「前座乘客未繫安全帶」的罰單，但罰單內附的照片，只見副駕被白色方塊擋住，且他與同...

腦中風滯台10年回不了香港 新北專勤隊募10萬元助返家

57歲香港籍男子阿明（化名）10年前來台灣觀光，卻不幸突然腦中風，經治療後雖無生命危險，但已身無分文，難以回香港，移民署...

太可惡！竊賊連偷彰化員林青山國小旁三水溝蓋 民眾路過要小心

彰化縣員林市出水里青山國小旁的三個鑄鐵水溝蓋昨天竟被偷走，出水里里長邱式麟說，竊賊實在是太可惡了，罔顧民眾安全，他趕緊...

影／KTV慶生結帳爆衝突 壽星揮刀傷人下場是在警局過生日

19歲薛姓男子生日將至，昨友人為其慶生，相約台北市文山區一家KTV歡唱，活動尾聲卻因結帳問題起爭執，一眾人一路吵到KTV...

北市殯葬管理處爆貪 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

台北市殯葬管理處副處長王文秀，等人涉嫌於2010年至2021年間，洩漏奠祭禮廳布置等採購案招標資訊，護航福臨葬儀服務公司...

影／高雄楠梓今午驚傳火燒車 疑駕駛不熟悉車況釀災

高雄40歲郭姓男子駕駛黃色長照專車，今天下行經楠梓區鳳楠路時，車輛不明原因熄火，隨後車體冒煙，當下郭男試圖滅火未果，豈料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。