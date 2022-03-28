北市新興菸品管理自治條例上路 首日33件違規罰29.8萬

台北市新興菸品管理自治條例昨日上路，北市衛生局與警察局針對列管的60家菸品實體店面、夜市、商圈及攤販展開聯合稽查，若違規販賣、供應新興菸品，將依自治條例懲處1萬以上、5萬元以下罰鍰。首波稽查就發現33件違規，總計裁罰29萬8000元。

衛生局與警察局動員60位人力，針對北市60家新興菸品實體店面稽查，其中15家轉型或歇業，但查獲12家實體販售業者在現場展示、販賣、招牌廣告與網頁刊登（如官網、臉書、IG等）新興菸品相關資訊，總計22件為經，另查夜市、商圈及攤販，發現1家商店販賣加熱菸。

網路販售部分，在露天及蝦皮平台查獲6件北市賣家販售類菸品（如電子煙），均已依照自治條例第10條各開罰1萬元，並令限期改善；同時，北市環保局及警察局少年警察隊也在轄管禁菸場所發現4人違規。衛生局指出，自治條例上市首日就查獲33彥違規，總計查罰29萬8000元。