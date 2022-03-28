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腦中風滯台10年回不了香港 新北專勤隊募10萬元助返家
57歲香港籍男子阿明（化名）10年前來台灣觀光，卻不幸突然腦中風，經治療後雖無生命危險，但已身無分文，難以回香港，移民署新北市專勤隊日前接獲機關轉介，募款10萬後成功協助他回家。
移民署北區事務大隊新北市專勤隊，今年過年前接獲轉報，阿明因腦中風生活無法自理，需仰賴輪椅並透過他人協助才能移動，且僅能透過點頭搖頭回應他人問題，急需幫助。
經了解，阿明2012年11月獨自以觀光名義來台，在台灣無家人親友，因突發腦中風，致生活陷入困境，新北專勤隊接獲此案，攜手佛教僧伽醫護基金會、社團法人台灣關愛之家協會和桃園市新住民慈善關懷協會，協助阿明住宿並募款10萬元以購買返港機票和回鄉安置等費用。
專勤隊長莊懿強表示，目前國際航班逐步恢復，將持續主動查緝逾期外來人口，防杜逾期外來人口在台從事不法活動，也鼓勵在台逾期外來人口辦理自行到案。
莊懿強說，若外來人口有急難救助之情形，移民署亦將秉持人道關懷，主動了解其處境並適時提供轉介或輔導等即時協助，讓逾期外來人口早日返鄉與親人團聚。
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