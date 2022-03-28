影／高雄楠梓今午驚傳火燒車 疑駕駛不熟悉車況釀災

高雄40歲郭姓男子駕駛黃色長照專車，今天下行經楠梓區鳳楠路時，車輛不明原因熄火，隨後車體冒煙，當下郭男試圖滅火未果，豈料，火勢迅速將車體吞噬才通報消防協助，警消抵達後火勢於10分鐘內撲滅，所幸這起事故未造成任何傷亡或波及其他車輛，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午3時4分許，郭男駕駛黃色長照專車行經楠梓區鳳楠路時，疑似對手排車不熟悉，先是導致車輛熄火，隨後在重新啟動引擎過程中，車體開始不明原因冒出煙，接著火勢便從車內竄出。