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影／高雄楠梓今午驚傳火燒車 疑駕駛不熟悉車況釀災

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄40歲郭姓男子駕駛黃色長照專車，今天下行經楠梓區鳳楠路時，車輛不明原因熄火，隨後車體冒煙，當下郭男試圖滅火未果，豈料，火勢迅速將車體吞噬才通報消防協助，警消抵達後火勢於10分鐘內撲滅，所幸這起事故未造成任何傷亡或波及其他車輛，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午3時4分許，郭男駕駛黃色長照專車行經楠梓區鳳楠路時，疑似對手排車不熟悉，先是導致車輛熄火，隨後在重新啟動引擎過程中，車體開始不明原因冒出煙，接著火勢便從車內竄出。

當時郭男試圖用車內滅火器滅火，在旁店家也前來幫忙，豈料火勢越燒越大，只好向消防求助；警消獲報後出動4車8人前往搶救，火勢於3時14分撲滅。所幸，這起事故未造成任何傷亡或波及其他車輛，詳細事故原因仍待警方釐清。

被焚毀的車體移走後，道路留有大量燒焦痕跡，在旁安全島的路樹也受波及。記者陳弘逸／攝影
被焚毀的車體移走後，道路留有大量燒焦痕跡，在旁安全島的路樹也受波及。記者陳弘逸／攝影
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報前往滅火。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報前往滅火。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報前往滅火。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報前往滅火。記者陳弘逸／翻攝
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝
被焚毀的車體移走後，道路留有大量燒焦痕跡，在旁安全島的路樹也受波及。記者陳弘逸／攝影
被焚毀的車體移走後，道路留有大量燒焦痕跡，在旁安全島的路樹也受波及。記者陳弘逸／攝影
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝
大火將整輛車燒毀。記者陳弘逸／翻攝

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