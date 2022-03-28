83歲嬤迷途 赤腳走20公里 被暖警帶回家

近來氣溫驟降、連日大雨，雲林縣有一名83歲老婦人騎著家中腳踏車出門，卻找不到回家的路，腳踏車也在途中弄丟了。老婦人一路從莿桐走到古坑，赤腳徘徊在路上約20公里，受了整晚寒風，又冷又餓，被暖警發現帶回警局，提供暖心便當和飲用水，並通知家屬帶她回溫暖的家。

近日警察巡邏途中，在古坑鄉文昌路附近發現一名沒穿鞋子、神情恍惚，單獨徘徊在街上且行走不穩的老婦人，就連警察上前關心，老婦人也未能應答。所長李重興、警員賴建中立即想到昨天有一則協尋83歲失蹤老婦人的公告，馬上將老婦人帶回派出所，經比對查證後證實確是該失蹤人口。

因近日天候不佳連日大雨，且晚上溫度驟降，老婦人已在外一整夜，又冷又餓，身體相當虛弱，警方立刻提供暖心便當及飲用水，讓老婦人補充體力。

警方通知老婦人家屬帶她回家，老婦人的兒子接獲喜訊，立即從莿桐住家驅車前往古坑永光派出所，車程約40分鐘。老婦人的兒子說，家中腳踏車不見，應該是被騎出來了，但警方沒在附近找到腳踏車，應該是她記憶力不太好，不知道放去哪裡了。