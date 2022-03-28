海山、中和警分局派出所長布達 期勉無縫接軌民眾安心

新北市警察局上週發布主管人事異動，今起正式上任，海山警分局和中和警分局今天都舉行新任所長布達典禮，期許新任江翠所長李明翰、新任錦和所長何宗諭、新任積穗所長吳翰昱、新任景安所長陳亮溦，都能在新工作崗位有所發揮。

海山警分局於今天早上11點舉行江翠所新任所長布達典禮，由分局長周振安親自主持，並邀請轄內各級民代、學校、轄內民力幹部與地方仕紳等貴賓蒞臨指導。

周振安感謝前所長張金全這段期間的辛勞，派出所各項勤、業務均能圓滿達成，工作深獲各級長官肯定，本次人事異動，張金全榮調至林口分局，期許他在未來工作上，有更傑出的表現。

周振安接續向介紹新任所長李明翰，李明翰畢業於警專26期、警大行政警察學系82期，曾任新莊分局督察組、新莊分局丹鳳所巡官、林口分局林口所巡官、蘆洲分局德音所巡官及蘆洲分局蘆洲所長等職務，內外勤經歷豐富，相信能持續推展各項勤業務。

中和警分局於今天早上依序舉行3間派出所交接布達典禮，由分局長李建廣親自主持；錦和所長吳翰昱調派積穗所長、積穗所長陳亮溦調派景安所長、中和分局交通組巡官何宗諭調派錦和所長。