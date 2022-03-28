快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

海山、中和警分局派出所長布達 期勉無縫接軌民眾安心

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警察局上週發布主管人事異動，今起正式上任，海山警分局和中和警分局今天都舉行新任所長布達典禮，期許新任江翠所長李明翰、新任錦和所長何宗諭、新任積穗所長吳翰昱、新任景安所長陳亮溦，都能在新工作崗位有所發揮。

海山警分局於今天早上11點舉行江翠所新任所長布達典禮，由分局長周振安親自主持，並邀請轄內各級民代、學校、轄內民力幹部與地方仕紳等貴賓蒞臨指導。

周振安感謝前所長張金全這段期間的辛勞，派出所各項勤、業務均能圓滿達成，工作深獲各級長官肯定，本次人事異動，張金全榮調至林口分局，期許他在未來工作上，有更傑出的表現。

周振安接續向介紹新任所長李明翰，李明翰畢業於警專26期、警大行政警察學系82期，曾任新莊分局督察組、新莊分局丹鳳所巡官、林口分局林口所巡官、蘆洲分局德音所巡官及蘆洲分局蘆洲所長等職務，內外勤經歷豐富，相信能持續推展各項勤業務。

中和警分局於今天早上依序舉行3間派出所交接布達典禮，由分局長李建廣親自主持；錦和所長吳翰昱調派積穗所長、積穗所長陳亮溦調派景安所長、中和分局交通組巡官何宗諭調派錦和所長。

中和警方表示，這次的調動名單，是因應現階段治安工作勤業務需要，期許藉由調動讓各派出所相互學習。

海山分局江翠派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
海山分局江翠派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局錦和派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局錦和派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局積穗派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局積穗派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局景安派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝
中和分局景安派出所今天舉行新、卸任所長交接典禮。記者翁至成／翻攝

李明翰 林口

延伸閱讀

影／詐團用韓國歐巴翻攝影片視訊 警以圖搜圖戳破

影／夫騎車返家妻突昏厥倒地 海山警CPR加AED救回一命

警職父母…兒卻立志當大尾流氓 警媽「以身作則」喚回兒

影／20歲屁孩駕豪車帶雙槍摩鐵開毒趴 K味誘使警察登門

相關新聞

全國警稽查娛樂場所362件違規 客人未接種3劑疫苗最多

新冠肺炎疫情擴大，全國警方昨天深夜至今天凌晨稽查4951家娛樂場所，查獲362件違反防疫規定，以顧客未接種3劑疫苗201...

桃園男自撞電桿基座 酒測1.28喝太醉 車毀人亡

桃園市42歲宋姓男子前天深夜騎乘機車，行經台3線龍潭區中豐路、高平路段往關西方向，疑因喝酒後騎車，突然失控自撞路燈電桿基...

影／驚險一瞬間 苗栗縣126線二度坍方幸未砸中人車

苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉間縣道126線山壁，今天上午2度坍方，縣府工務處人員到場，目睹到大片土石滑落，還好沒有砸中人車，捏了...

台中東區民宅倒塌砸車 都發局：勒令停工

台中市東區大公街一間民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，消防局獲報後派員前往搶救，幸好僅砸中屋前停放轎車，無人傷亡，都發局表...

2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦

台中市葉姓保母負責照顧4名幼童，今早葉女上廁所後，發現受托的2歲女童爬上安全護欄，脖子遭背包背帶纏繞，救護人員到場時，女...

三峽台7乙線落石坍方交通雙向阻斷 3小時後恢復暢通

連日降雨，新北三峽台7乙線3.8公里處，今上午10時54分發生落石坍方，造成交通雙向阻斷，所幸無人車傷亡。交通部公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。