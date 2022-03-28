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台中東區民宅倒塌砸車 都發局：勒令停工

聯合報 / 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中市東區大公街一間民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，消防局獲報後派員前往搶救，幸好僅砸中屋前停放轎車，無人傷亡，都發局表示，案發地隔壁為工地，因近日下雨未施工，倒塌原因待後續釐清，第一時間先勒令停工。

東區大公街一間二樓民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，現場砸中一輛老舊轎車，經消防隊確認後，屋內無人員受困、受傷，詳細案發原因，仍待後續市府相關單位調查。

台中市都發局指出，有關東區民宅磚牆掉落，經查隔壁空地是建築工地，目前申報進度為放樣，近日因下雨，工地皆未施工。工地業者表示房屋倒塌並非施工造成，房屋老舊、連日下雨、地震等都可能是原因。

都發局第一時間已勒令工地停工，後續釐清鄰房倒塌原因，且無公安疑慮，才准復工。

台中市東區大公路一間二樓老舊民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，砸中一輛老舊轎車。圖／讀者提供
台中市東區大公路一間二樓老舊民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，砸中一輛老舊轎車。圖／讀者提供
台中市東區大公路一間二樓老舊民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，砸中一輛老舊轎車。圖／讀者提供
台中市東區大公路一間二樓老舊民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，砸中一輛老舊轎車。圖／讀者提供

東區 台中市 公安

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