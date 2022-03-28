快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅陳秋雲／台中即時報導

台中市葉姓保母負責照顧4名幼童，今早葉女上廁所後，發現受托的2歲女童爬上安全護欄，脖子遭背包背帶纏繞，救護人員到場時，女童已無生命跡象，幸好經送醫後插管救回，醫院發現女童頸部有勒痕，警方已詢問完葉女，葉女希望女童早日康復，全案暫依過失傷害罪方向偵辦，市府社會局將輔導轉介另外3名幼童。

據查，葉姓保母（43歲）領有保母證照，經社會局登記在案，擔任保母工作已有4年多的時間，此次發生意外的女童，已由葉女照顧2年多，今天上午8時許，葉女負責托育4名幼童，期間抽空上廁所，沒想到返回時發現，2歲女童疑因攀爬安全護欄，導致頸部被背包背帶纏繞，葉女嚇得趕緊通知警、消到場，救護人員到場時，女童已無生命跡象，不過到院前，被救護人員救回，由院方插管後，恢復穩定呼吸、心跳。

女童起初先被送往林新醫院，經醫師評估後，發現女童還有微弱生命跡象，立即先予插管，接著再轉至台中榮總小兒加護病房後，由小兒專科醫師接手治療；女童的頸部有明顯的勒痕，所幸呼吸心跳穩定，後續還待進一步觀察，女童母親在醫院陪伴。

台中市第四警分局通知葉姓女子到案，葉女供稱，當時是上廁所時沒有注意，女童才被背包背帶纏繞，發生意外很難過，希望女童早日康復，警方完成警詢後，將依過失傷害罪方向偵辦。

台中市社會局表示，女童和居家托育人員過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，女童目前在醫院救治中，社工將調查受傷原因，追蹤醫療情形，並給予家屬情緒支持。

社會局說明，這位居家托育人員為合格人員，年資4年多，收托4名幼童。考量事件和居家托育人員狀態，另外3名幼童，居托中心會積極輔導安排轉介。

台中市葉姓保母今天上廁所時，受託的2歲女童疑攀爬安全護欄，遭背包背帶繞頸險送命。圖／讀者提供
台中市葉姓保母今天上廁所時，受託的2歲女童疑攀爬安全護欄，遭背包背帶繞頸險送命。圖／讀者提供

托育 保母

延伸閱讀

天使秋田犬當保母 調皮小主人「屁拳猛撞還踏踏」牠眼神死：狗生好難

台中保母上廁所 2歲女童勾到背包帶窒息 送醫插管救命

台中2歲女童線纏頸無呼吸 保母急求助送醫救回

重擊頭部及劇烈搖晃致1歲女童死亡 保母重判9年6月

相關新聞

全國警稽查娛樂場所362件違規 客人未接種3劑疫苗最多

新冠肺炎疫情擴大，全國警方昨天深夜至今天凌晨稽查4951家娛樂場所，查獲362件違反防疫規定，以顧客未接種3劑疫苗201...

桃園男自撞電桿基座 酒測1.28喝太醉 車毀人亡

桃園市42歲宋姓男子前天深夜騎乘機車，行經台3線龍潭區中豐路、高平路段往關西方向，疑因喝酒後騎車，突然失控自撞路燈電桿基...

影／驚險一瞬間 苗栗縣126線二度坍方幸未砸中人車

苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉間縣道126線山壁，今天上午2度坍方，縣府工務處人員到場，目睹到大片土石滑落，還好沒有砸中人車，捏了...

台中東區民宅倒塌砸車 都發局：勒令停工

台中市東區大公街一間民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，消防局獲報後派員前往搶救，幸好僅砸中屋前停放轎車，無人傷亡，都發局表...

2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦

台中市葉姓保母負責照顧4名幼童，今早葉女上廁所後，發現受托的2歲女童爬上安全護欄，脖子遭背包背帶纏繞，救護人員到場時，女...

三峽台7乙線落石坍方交通雙向阻斷 3小時後恢復暢通

連日降雨，新北三峽台7乙線3.8公里處，今上午10時54分發生落石坍方，造成交通雙向阻斷，所幸無人車傷亡。交通部公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。