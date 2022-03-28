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2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦
台中市葉姓保母負責照顧4名幼童，今早葉女上廁所後，發現受托的2歲女童爬上安全護欄，脖子遭背包背帶纏繞，救護人員到場時，女童已無生命跡象，幸好經送醫後插管救回，醫院發現女童頸部有勒痕，警方已詢問完葉女，葉女希望女童早日康復，全案暫依過失傷害罪方向偵辦，市府社會局將輔導轉介另外3名幼童。
據查，葉姓保母（43歲）領有保母證照，經社會局登記在案，擔任保母工作已有4年多的時間，此次發生意外的女童，已由葉女照顧2年多，今天上午8時許，葉女負責托育4名幼童，期間抽空上廁所，沒想到返回時發現，2歲女童疑因攀爬安全護欄，導致頸部被背包背帶纏繞，葉女嚇得趕緊通知警、消到場，救護人員到場時，女童已無生命跡象，不過到院前，被救護人員救回，由院方插管後，恢復穩定呼吸、心跳。
女童起初先被送往林新醫院，經醫師評估後，發現女童還有微弱生命跡象，立即先予插管，接著再轉至台中榮總小兒加護病房後，由小兒專科醫師接手治療；女童的頸部有明顯的勒痕，所幸呼吸心跳穩定，後續還待進一步觀察，女童母親在醫院陪伴。
台中市第四警分局通知葉姓女子到案，葉女供稱，當時是上廁所時沒有注意，女童才被背包背帶纏繞，發生意外很難過，希望女童早日康復，警方完成警詢後，將依過失傷害罪方向偵辦。
台中市社會局表示，女童和居家托育人員過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，女童目前在醫院救治中，社工將調查受傷原因，追蹤醫療情形，並給予家屬情緒支持。
社會局說明，這位居家托育人員為合格人員，年資4年多，收托4名幼童。考量事件和居家托育人員狀態，另外3名幼童，居托中心會積極輔導安排轉介。
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