快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心交友陷阱 小姐想見面竟得先買4萬元遊戲點數

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「小姐，妳要和我旗下帥哥見面，妳得先付4萬元認證費，不然我會找兄弟來找你。」台南市李姓女子透過交友通訊軟體認識自稱「嘉佑」男子，李女和他相談甚歡，昨晚見面前，自稱嘉佑經紀男子和她聯絡上要她到超商買遊戲點數否則要對她不利。李女向警員求助，警員告訴她這是交友詐騙後才未上當。

21歲李姓女子3月25日網路交友通訊軟體認識暱稱「嘉佑」男子，當天由網路通訊軟體和他攀談，並約定昨天晚上見面之前，自稱嘉佑經紀人和李女聯絡上，要求她必須支付第一次見面的認證費用4萬元，不然就是意圖取消見面，還要她到超商購買遊戲點數4萬元，再以照片拍照方式回傳。

李女表示，對方還說，會找他名下兄弟來找她麻煩，剛好她走在路上臉色緊張，警方剛好從她身旁走過，她向警方尋求協助，她告知警方她遇到的狀況。

台南市警五分局北門派出所巡佐陳慶璋、警員楊仁杰告訴李女，這是交友詐騙手法，李女聽員警勸阻才保住4萬元。

詐騙集團以交友軟體向李女行騙，此為行騙內容。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團以交友軟體向李女行騙，此為行騙內容。記者黃宣翰／翻攝
21歲李姓女子遭電信交友詐騙，員警及時勸阻。記者黃宣翰／翻攝
21歲李姓女子遭電信交友詐騙，員警及時勸阻。記者黃宣翰／翻攝

台南 詐騙 超商

延伸閱讀

影／詐團用韓國歐巴翻攝影片視訊 警以圖搜圖戳破

台中市某學生宿舍大樓發生性侵案 狼竟是管理員

偷來手機輸入「1234」竟解鎖 盜刷11萬多元買遊戲點數

手機設懶人密碼失竊 遭盜刷11萬買遊戲點數

相關新聞

全國警稽查娛樂場所362件違規 客人未接種3劑疫苗最多

新冠肺炎疫情擴大，全國警方昨天深夜至今天凌晨稽查4951家娛樂場所，查獲362件違反防疫規定，以顧客未接種3劑疫苗201...

桃園男自撞電桿基座 酒測1.28喝太醉 車毀人亡

桃園市42歲宋姓男子前天深夜騎乘機車，行經台3線龍潭區中豐路、高平路段往關西方向，疑因喝酒後騎車，突然失控自撞路燈電桿基...

影／驚險一瞬間 苗栗縣126線二度坍方幸未砸中人車

苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉間縣道126線山壁，今天上午2度坍方，縣府工務處人員到場，目睹到大片土石滑落，還好沒有砸中人車，捏了...

台中東區民宅倒塌砸車 都發局：勒令停工

台中市東區大公街一間民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，消防局獲報後派員前往搶救，幸好僅砸中屋前停放轎車，無人傷亡，都發局表...

2歲女童背包纏頸插管救命 保母遭依過失傷害偵辦

台中市葉姓保母負責照顧4名幼童，今早葉女上廁所後，發現受托的2歲女童爬上安全護欄，脖子遭背包背帶纏繞，救護人員到場時，女...

三峽台7乙線落石坍方交通雙向阻斷 3小時後恢復暢通

連日降雨，新北三峽台7乙線3.8公里處，今上午10時54分發生落石坍方，造成交通雙向阻斷，所幸無人車傷亡。交通部公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。