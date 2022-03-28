小心交友陷阱 小姐想見面竟得先買4萬元遊戲點數

「小姐，妳要和我旗下帥哥見面，妳得先付4萬元認證費，不然我會找兄弟來找你。」台南市李姓女子透過交友通訊軟體認識自稱「嘉佑」男子，李女和他相談甚歡，昨晚見面前，自稱嘉佑經紀男子和她聯絡上要她到超商買遊戲點數否則要對她不利。李女向警員求助，警員告訴她這是交友詐騙後才未上當。

21歲李姓女子3月25日網路交友通訊軟體認識暱稱「嘉佑」男子，當天由網路通訊軟體和他攀談，並約定昨天晚上見面之前，自稱嘉佑經紀人和李女聯絡上，要求她必須支付第一次見面的認證費用4萬元，不然就是意圖取消見面，還要她到超商購買遊戲點數4萬元，再以照片拍照方式回傳。

李女表示，對方還說，會找他名下兄弟來找她麻煩，剛好她走在路上臉色緊張，警方剛好從她身旁走過，她向警方尋求協助，她告知警方她遇到的狀況。