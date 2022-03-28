影／山區大雨落石 梨山對外交通其中2條路線已搶通

山區持續下大雨，中橫公路86公里梨山路段邊今天發生邊坡坍方，阻斷通行，警方已趕往現場封鎖維護安全，因下午1點30分台7甲線35公里處（宜蘭縣境內）發生坍方落石也無法通行，梨山對外交通3條路線一度都阻斷，谷關工務段已冒雨搶通其中2條路線。

台中市和平警分局表示，中市和平區台8線86公里梨山路段在今上午11點45分發生邊坡大面積坍方阻斷通行，當時幸無人車經過未造成意外事故，和平警分局梨山分駐所警員陳建中獲報立即前往擺放交通錐並拉起封鎖線實施交管，維護用路安全，同時通知谷關工務段梨山工作站調派機具前來清除。

員警獲報後趕到現場，發現大面積坍方且持續落石，目前梨山往大禹嶺方向道路阻斷，施工機具已開始搶修，預計下午4點單線搶通，另台8線77公里靈甫橋路段，今天上午也發生邊坡土石大量坍方，往谷關道路也無法通行；公路總局谷關工務段長呂正安表示，77公里和86.7公里的坍方處目前已搶通。