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疑因連日降雨 台中2層磚造危樓倒塌幸無人受困

中央社 / 台中28日電

疑因連日降雨，台中市東區一棟2層樓磚造建築今天中午突然倒塌，消防局獲報到場，發現屋內有1名男子幸未受困，已引導帶出戶外安全處，意外原因有關單位正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天中午12時39分獲報，東區大公街一處房屋倒塌，派遣信義、大誠及國光分隊，出動消防車8輛、救護車2輛與消防人員35名前往處理。

消防人員表示，現場為一棟2層樓建築物倒塌，內有1名約70歲男性，幸未受困引導帶出戶外安全處，現場確認無人員受困，案發原因有關單位正調查釐清。

案發住宅為一棟鐵皮磚造房屋，倒塌後有許多民眾到場圍觀，房屋前還有輛自小客車遭壓毀，路面散落磚瓦。附近住戶表示，此棟房屋已年代久遠，但因房屋傾斜、出現裂縫，已被列為危樓，疑因近日連日下雨，承受不住而倒塌。

建築 台中市 東區

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